В Европе существенно выросли цены на газ
11:32 29.07.2021 Источник: Коммерсант.ru
Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров. При этом, по мнению аналитиков, из-за хрупкого баланса спроса и предложения в Европе, вызванного также низкими запасами в хранилищах и конкуренцией с Азией за СПГ, до конца года цены не будут демонстрировать признаков существенного снижения. Коммерсантъ
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