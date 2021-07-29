0
0
38
НОВОСТИ

В Европе существенно выросли цены на газ

11:32 29.07.2021 Источник: Коммерсант.ru

Очередной отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину, теперь уже на август (63,7 млн кубометров в сутки), спровоцировал рекордный всплеск цен на газ в Европе.

Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров. При этом, по мнению аналитиков, из-за хрупкого баланса спроса и предложения в Европе, вызванного также низкими запасами в хранилищах и конкуренцией с Азией за СПГ, до конца года цены не будут демонстрировать признаков существенного снижения.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 28.07.2021
Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
0
238
21:20 27.07.2021
США перехватили в 2020 году у Аляски рекордное количество самолетов РФ - замначштаба ВВС
0
372
13:30 27.07.2021
Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
0
423
17:32 26.07.2021
Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
0
557
11:20 26.07.2021
Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
0
606
17:30 24.07.2021
Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец "Саханд" нарушил границу республики
0
940
14:00 24.07.2021
Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
0
1049
22:10 23.07.2021
Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана
0
1069
14:12 23.07.2021
На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
0
1104
11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
1138

Возврат к списку