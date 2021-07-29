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В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась деловая игра «Люди. Идея. Результат»

11:35 29.07.2021

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Фото Александра Чикина
В Штабе общественной поддержки “Единой России” на Покровке, 47, 26 июля прошла деловая игра «Люди. Идея. Результат», в которой, согласно правилам, приняла участие молодежь, представляющая Юго-Восточный округ столицы. Целью игры стало формирование и воплощение молодыми архитекторами идеальных городов. Участников поддержали муниципальные парламентарии Юго-Восточного административного округа, итоги конкурса представлены жюри через 12 месяцев работы над проектами.

Петр Толстой, депутат Государственной думы, секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия», обратился к конкурсантам перед стартом проекта со словами поддержки и одобрения, а также напомнил присутствующим, что все их предложения могут войти в предвыборную программу ЕР.

Согласно условиям конкурса три команды - участницы получили каждая директора компании и архитектора для определения основной идеи города мечты, после чего на игровой площадке началось возведение инфраструктуры, в конце команды объединили усилия, и результатом их работы стал мегаполис, в котором, по задумкам молодых архитекторов, есть все.

Модератор игры, федеральный тренер-эксперт Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Сергей Шафоростов рассказывает о двух основных направлениях в работе команд, это коммунальная сфера и сравнение города идеального и реального.

«Мы проходим все стадии – согласование с различными инстанциями, взаимодействуем в командах и между командами, учимся договариваться. Еще один момент – как построенные объекты «приземляются» в направлении государственной молодежной политики. Можно сказать, мы смотрим и сравниваем, как идеальный город соотносится с тем, что происходит в реальности. В итоге мы получаем крутой город, где все есть – и понимаем, что нужно делать в реальности, чтобы все это осуществить».

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