В России выявили 23 270 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 270, до 6 218 502. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 834, до 5 568 363. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 156 977. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,52%, следует из данных штаба.
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