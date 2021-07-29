Талибы однозначно контролируют больше половины территории Афганистана - Кабулов
12:20 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины территории Афганистана находится под контролем боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Это в любом случае больше половины, однозначно", - сказал он, отвечая на вопрос степени контроля талибов над территорией Афганистана.
При этом Кабулов отметил, что "Талибану" вряд ли удастся захватить всю территорию страны.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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