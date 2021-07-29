Роман Романенко оценил ход модернизации школ и поликлиник столицы

12:02

Фото Ивана Степанова

Новые стандарты, применяемые в здравоохранении и системе образования требуют соответствующей технологической базы, — считает депутат Государственной Думы, лётчик-космонавт

«Здравоохранение и образование – две сферы, важность которых сложно переоценить. В рамках предстоящей модернизации столичных медицинских и образовательных учреждений здания будут реконструированы и оснащены современным технологичным оборудованием. Этот новый технологический базис начнёт плановый переход к принципиально новым стандартам лечения пациентов и обучения школьников», — обращает внимание парламентарий.

Городские власти намерены провести реконструкцию 137 мед. учреждения, большая часть фонда построена в шестидесятых - семидесятых годах прошлого века и не соответствуют современным стандартам, предъявляемым к объектам здравоохранения. Модернизация позволит отремонтировать фасады и обновить материально-техническую базу.

Комплексная реконструкция с учетом новых стандартов обучения ожидает и старые московские школы, повышенное внимание будет отдано профессиональному обучению старшеклассников, что позволит выпускникам определиться с будущей профессией и получить первые профессиональные навыки.

По мнению парламентария Романенко, эти начинания требуют общественного внимания и контроля со стороны депутатов