Инвестиции в ESG станут драйвером дальнейшего роста прибыли Сбера
12:12 29.07.2021
Сбер последовательно увеличивает фокус на развитие "зеленого" и устойчивого кредитования, такой вывод можно сделать на основании опубликованной сегодня отчетности за первое полугодие 2021 г.
На сегодня кейс «зеленых» кредитов Сбера составляет 75 млрд руб., а кредитов, ставка по которым привязана к выполнению ESG ковенант - более 50 млрд руб. Сформированы соответствующие критерии классификации кредитных продуктов, утверждены параметры изменения переменной процентной ставки в зависимости от выполнения соответствующих ESG-критериев, наблюдательным советом Сбера в июне утверждена первая ESG-политика, закрепляющая основные точки деятельности в области ESG с учётом масштаба деятельности и роли Сбера.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2021г. увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достигнув рекорда в 629,8 миллиарда рублей, то есть, показатели чистой прибыли Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказались выше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.
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