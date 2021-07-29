Во время проведения Главного военно-морского парада инфицирования военнослужащих Covid-19 не допущено - Минобороны

12:24 Источник: НГ-Online

В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в г.Санкт-Петербург были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих Covid-19, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Необходимые профилактические меры применялись с момента начала первых тренировок, при проведении самого парада, и завершились убытием личного состава к местам постоянной дислокации.

В отношении личного состава, участвующего в военно-морском параде, был организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводились медицинские осмотры с термометрией. Организовано лабораторное обследование на возможное инфицирование Covid-¬19 более 4 тыс. военнослужащих.

Систематически проводилась дезинфекция свыше 70 кораблей, катеров, парусных судов, подводных лодок, судов обеспечения, 48 единиц авиационной техники, а также транспортных средств, задействованных в перевозках личного состава, помещений для проживания участников парада.

Предварительно, все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию.

Кроме того, Минобороны России были приняты исчерпывающие меры по соблюдению требований безопасности в ходе работы представителей средств массовой информации задействованных в информационном обеспечении проведения военно-морского парада, в том числе участвовавших в организации его прямой трансляции. Лабораторные исследования на предмет выявления возбудителя коронавирусной инфекции прошли более 300 журналистов.

Принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий. По завершении военно-морского парада все военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации, где с ними проводятся обсервационные мероприятия и лабораторные обследования.