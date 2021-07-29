Во время проведения Главного военно-морского парада инфицирования военнослужащих Covid-19 не допущено - Минобороны
12:24 29.07.2021 Источник: НГ-Online
В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в г.Санкт-Петербург были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих Covid-19, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Необходимые профилактические меры применялись с момента начала первых тренировок, при проведении самого парада, и завершились убытием личного состава к местам постоянной дислокации.
В отношении личного состава, участвующего в военно-морском параде, был организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводились медицинские осмотры с термометрией. Организовано лабораторное обследование на возможное инфицирование Covid-¬19 более 4 тыс. военнослужащих.
Систематически проводилась дезинфекция свыше 70 кораблей, катеров, парусных судов, подводных лодок, судов обеспечения, 48 единиц авиационной техники, а также транспортных средств, задействованных в перевозках личного состава, помещений для проживания участников парада.
Предварительно, все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию.
Кроме того, Минобороны России были приняты исчерпывающие меры по соблюдению требований безопасности в ходе работы представителей средств массовой информации задействованных в информационном обеспечении проведения военно-морского парада, в том числе участвовавших в организации его прямой трансляции. Лабораторные исследования на предмет выявления возбудителя коронавирусной инфекции прошли более 300 журналистов.Принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий. По завершении военно-морского парада все военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации, где с ними проводятся обсервационные мероприятия и лабораторные обследования.
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