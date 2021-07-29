Вспышка коронавируса в Нанкине распространилась на 13 городов Китая - СМИ
13:05 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские медики зафиксировали случаи заражения коронавирусом, связанные с недавней вспышкой заболевания в нанкинском аэропорту, в 13 городах. Об этом сообщила в четверг газета "Глобал таймс" со ссылкой на местные власти.
Врачи выявили зараженных в Пекине, Чэнду, Даляне, в провинции Хэбэй и в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Все они контактировали с инфицированными в Нанкине (восточная провинция Цзянсу).
29 июля в Нанкине было зафиксировано 18 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число заражений с начала вспышки заболевания в городском аэропорту 20 июля составило 173 случая.
В настоящее время в Нанкине проходит кампания массового тестирования на коронавирус. Власти просят жителей не покидать город. 21 июля администрация Нанкина заявила о запуске всеобщего тестирования на COVID-19 (население составляет более 9 млн человек) после того, как 20 июля у 17 сотрудников международного аэропорта Лукоу неподалеку от города было выявлено заболевание.
За минувшие сутки в Китае было выявлено 49 случаев заболевания COVID-19. Общее число заражений к настоящему моменту составило около 93 тыс., летальных исходов - 4636, 87 тыс. жителей Китая вылечились.
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