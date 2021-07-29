В Красноярском крае найдено тело туриста, погибшего при нападении медведя - СК

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело мужчины, погибшего при нападении медведя на группу туристов, найдено в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня в результате поисково-спасательной операции в районе долины девяти озер природного парка "Ергаки" на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы", - сообщили в СК.