В Красноярском крае найдено тело туриста, погибшего при нападении медведя - СК
13:20 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело мужчины, погибшего при нападении медведя на группу туристов, найдено в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Сегодня в результате поисково-спасательной операции в районе долины девяти озер природного парка "Ергаки" на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы", - сообщили в СК.
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