Песков не комментирует идею размещения погранпостов РФ на границе Армении и Азербайджана

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских погранпостов вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с Ереваном продолжаются, большего мне добавить нечего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Пашиняна.