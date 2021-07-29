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НОВОСТИ

Песков не комментирует идею размещения погранпостов РФ на границе Армении и Азербайджана

14:00 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских погранпостов вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с Ереваном продолжаются, большего мне добавить нечего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Пашиняна.

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