Важно, чтобы учения в Грузии не подразумевали завуалированных действий против РФ, считают в Кремле

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не скрывает, кто является главным противником альянса, и важно, чтобы сценарий стартовавших в Грузии учений Agile Spirit 2021 ("Проворный дух - 2021") с участием 12 стран альянса не подразумевал завуалированных действий в отношении России. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны. А все-таки сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них", - сказал он, комментируя участие в этих учениях Азербайджана.

Песков также отметил, что Азербайджан является суверенной страной, и Россия дорожит партнерскими отношениями с ним. "Азербайджан - это суверенное государство. Мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном, это партнерские отношения, имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений", - указал представитель Кремля.

Учения стартовали 26 июля. В них задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них - грузинские военнослужащие, еще 700 - американские.