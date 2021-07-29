Важно, чтобы учения в Грузии не подразумевали завуалированных действий против РФ, считают в Кремле
14:32 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не скрывает, кто является главным противником альянса, и важно, чтобы сценарий стартовавших в Грузии учений Agile Spirit 2021 ("Проворный дух - 2021") с участием 12 стран альянса не подразумевал завуалированных действий в отношении России. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны. А все-таки сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них", - сказал он, комментируя участие в этих учениях Азербайджана.
Песков также отметил, что Азербайджан является суверенной страной, и Россия дорожит партнерскими отношениями с ним. "Азербайджан - это суверенное государство. Мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном, это партнерские отношения, имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений", - указал представитель Кремля.
Учения стартовали 26 июля. В них задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них - грузинские военнослужащие, еще 700 - американские.
НОВОСТИ
- 14:30 29.07.2021
- Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы
- 14:12 29.07.2021
- РФ готова быть вместе с партнерами из-за угрозы, исходящей от Афганистана - Песков
- 14:00 29.07.2021
- Песков не комментирует идею размещения погранпостов РФ на границе Армении и Азербайджана
- 13:32 29.07.2021
- Испания лидирует по вакцинации от ковида среди 50 самых густонаселенных стран - премьер
- 13:20 29.07.2021
- В Красноярском крае найдено тело туриста, погибшего при нападении медведя - СК
- 13:05 29.07.2021
- Вспышка коронавируса в Нанкине распространилась на 13 городов Китая - СМИ
- 13:00 29.07.2021
- В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрела со стороны ВСУ
- 12:32 29.07.2021
- Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности армии
- 12:24 29.07.2021
- Во время проведения Главного военно-морского парада инфицирования военнослужащих Covid-19 не допущено - Минобороны
- 12:20 29.07.2021
- Талибы однозначно контролируют больше половины территории Афганистана - Кабулов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать