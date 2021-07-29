Арбитраж в Гааге отказал в большей части требований Yukos Capital к РФ - ГП
15:00 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital ("ЮКОС Кэпитал") к Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.
По информации надзорного ведомства, 23 июля завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами. "В ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований. Аргументированная позиция Российской Федерации позволила отвести подавляющую часть заявленных "ЮКОС Кэпитал" требований", - сообщили в Генпрокуратуре.
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