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В Тюмени ликвидированы главарь и участник ячейки ИГ, готовившие теракты - ФСБ

15:12 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России ликвидировала в Тюмени главаря и участника ячейки террористической организации ИГ, готовивших теракты. Как сообщили ТАСС в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, они оказали вооруженное сопротивление при задержании.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (запрещена в России). В ее состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", - сообщили в ЦОС.

По информации ФСБ, в ночь на 29 июля при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы. Террористы пытались извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника. "Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в ФСБ.

В ходе осмотра места происшествия и обысков у террористов обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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