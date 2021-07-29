Меньше половины россиян вешают трубку, когда понимают, что им звонит мошенник - исследование

15:32 Источник: Известия

Меньше половины россиян (45%) вешают трубку, когда понимают, что им звонит мошенник. Об этом говорится в исследовании ВТБ (есть в распоряжении «Известий»). Остальные продолжают разговор либо из любопытства, либо ради забавы и троллинга. При этом о действиях злоумышленников в правоохранительные органы и банк сообщает лишь четверть опрошенных. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют всегда прерывать такие звонки: даже если клиент знает, что разговаривает с мошенником, он может назвать важную информацию, которую преступники могут использовать в дальнейшем.

Лично с телефонным мошенничеством сталкивалась львиная доля россиян — 76%, следует из результатов опроса ВТБ, который проводился в середине июля при участии более 1 тыс. клиентов старше 18 лет. Причем, как оказалось, даже по несколько раз. Только каждому десятому преступники звонили однократно, отмечается в исследовании.