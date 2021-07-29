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НОВОСТИ

Площадки «Лето в городе» с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы

15:30 29.07.2021

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в рамках реализации проекта “Лето в городе” ярмарочные площадки столицы представят специальное меню.

«В Москве расширяется полюбившийся москвичам формат ярмарочной торговли. Сейчас в столице определено 125 площадок для проведения ярмарок. Вскоре еще на 18 площадках можно будет не только купить свежую фермерскую продукцию, но и попробовать необычные блюда. Проект «Лето в городе» поддержит московских рестораторов. Более 50 предприятий торговли и общественного питания предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам, — более 200 видов мороженого и варенья, а также специальное ресторанное меню», — информирует сообщение.

На ярмарках будут представлены не только блюда разных регионов России, но и деликатесы из Бельгии, Испании, Англии, Турции и Японии. Москвичи смогут продегустировать винегрет из сезонных корнеплодов с бутонами одуванчиков, морепродукты, знаменитые московские пироги и борщ, а также японское пирожное моти, рецептуре которого более пятисот лет. Гостей ярмарок ожидает множество гастрономических открытий, необычные десерты и традиционные национальные лакомства.

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