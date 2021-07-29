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Губернатор Подмосковья возглавил рейтинг глав регионов по работе в интернете

16:16 29.07.2021

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Руководители Подмосковья, Татарстана, Севастополя и ряда других регионов возглавили новый рейтинга глав субъектов РФ, подготовленный АНО «Диалог Регионы» для Кремля. Рейтинг основан на их работе в пабликах и обращениях жителей. Об этом первый заместитель гендиректора организации Кирилл Истомин рассказал в интервью URA.RU.

По словам Истомина, новый рейтинг «включает множество сфер: инфраструктуру в регионе, работу с пабликами, мессенджеры, соцсети глав регионов, таргетирование, информационные кампании, инциденты, риски».

Идеальной он назвал модель работы в Московской области: «Каждую неделю заседание правительства там начинается с обсуждения «тепловой карты» по обращениям. Губернатор смотрит на нее, а ЦУР докладывает, какие проблемы основные. Это не абстрактные понятия, типа «люди жалуются на дороги». Мы говорим про конкретные улицы, дома, участки дорог. Такой формат действует психологически очень хорошо — на представителей администраций и глав ведомств в первую очередь».

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает лидерство подмосковного губернатора в новом рейтинге вполне справедливым и обоснованным. «Система ЦУР была разработана по модели ситуационного центра, который создал Андрей Воробьев в Московской области. Он был показан президенту. Президенту понравилось, как это работает, и было дано поручение создать такие Центры управления регионами во всех регионах РФ. Поэтому вполне понятно, что это выделяет Московскую область на фоне остальных субъектов, – отметил он «НГ». – И, действительно, с точки зрения коммуникации с жителями и обратной связи, мониторинга социальных и сетей и деятельности с обращениями граждан Московская область может служить примером для многих регионов».

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