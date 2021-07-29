Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу

16:22

Фото Ольги Крыловой

Секретарь Московской «Единой России», вице-спикер Госдумы РФна встрече с активистами молодежных общественных организаций, прошедшей в Штабе общественной поддержки Партии на Покровке, 47, заявил, что Народная программа ЕР энергично пополняется креативными и качественными предложениями молодых политиков и активистов молодежных общественных и добровольческих движений.

По словам парламентария, «Сейчас идет активный сбор и генерация проектов для Народной программы. И я хотел бы отметить, например, усилия «Молодой Гвардии Единой России», которая на базе созданной нами Школы проектных технологий целенаправленно объединяет и прорабатывает десятки проектов. Это уже не просто идеи – а конкретные планы, как по шагам добиться решения поставленных задач в сфере образования, социально-экономического развития столицы».

В ходе проведения встречи, прошедшей в формате свободной дискуссионной площадки, были подняты важные вопросы и озвучены новые предложения для включения в Народную программу.

Александр Лебедев, руководитель МГЕР в Москве предложил принять статус “волонтер” на постоянную основу, «Волонтер для всех нас теперь – это особый человек. На него рассчитывают люди, он принимает на себя груз ответственности – больший, чем когда-либо», – считает руководитель МГЕР.

Виктор Селиверстов, парламентарий Государственной думы, гость дискуссии, уверен в необходимости формирования Народной программы с учетом запросов, интересов и мнений, в том числе мнения молодого поколения: «Новое поколение смотрит на некоторые вещи иначе, и может предложить такое решение вопроса, которое нам, старшим, в голову даже не придет».

Также были озвучены инициативы, касающиеся работы с трудными подростками, развитие культуры и дополнительного образования для детей в рамках проекта Сергея Собянина “Лучший город Земли”, создание базы для бесплатных образовательных кружков и спортивных секций для школьников не только в столице, но и в остальных регионах Российской Федерации.

Предложения, выдвигаемые в ходе дискуссии, стенографировались, они будут направлены для рассмотрения и включения в Народную программу ЕР.

Напоминаем: каждый житель может поделиться своими предложениями по повышению качества жизни, направив заявку в Штаб общественной поддержки «Единой России» либо на партийную интернет-площадку np.er.ru.