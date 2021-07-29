Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от covid
17:12 29.07.2021 Источник: РБК
С пятницы жители Нью-Йорка могут получить по $100 за прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в Twitter сообщает мэрия города.
«Сделайте укол первой дозой вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации и получите $100», — говорится в сообщении. Получить деньги за инъекцию можно в одном из 443 пунктов вакцинации. РБК
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