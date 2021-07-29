Нефинансовые сервисы Сбера выросли в 3 раза

17:07

Прибыль всех нефинансовых сервисов Сбера, включая технологический бизнес, за первое полугодие 2021 года выросла в три раза, облачная платформа SberCloud показала прибыль за этот период до 3,7 млрд рублей.

29 июля была опубликована отчетность Сбера за первое полугодие 2021 года, показывающий рост прибыли, полученной от нефинансовых сервисов, в том числе и технологического бизнеса, выросшую в 3 раза за первые шесть месяцев 2021 года и составляющую 74,7 миллиарда рублей. Существенную прирост дохода показала облачная платформа Сбера – SberCloud, показавшая за первое полугодие пятикратный прирост выручки до 3,7 млрд рублей.

Банк активно развивает и продвигает свои собственные технологические решения, на сегодняшний день число внешних разработчиков на своих решениях, включая технологическую платформу Platfom V, маркетплейс смартапов SmartMarket и SberCloud возросло в 9 раз и насчитывает 25000 человек. Запущены новые проекты, например платформа видеоконференций Jazz by Sber, и платформа Visper, позволяющая генерировать контент с помощью цифровых персонажей, виртуальный ассистент Салют насчитывает 6 миллионов пользователей, и работает на разных интеллектуальных устройствах. Для Салюта разработано более пятисот сторонних приложений.