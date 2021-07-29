Суд отказался ужесточить меру пресечения Алехиной по требованию ФСИН и прокуратуры

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преображенский суд Москвы отказался заменить участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей по делу о нарушении санитарных норм в ходе несогласованной акции. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

"В ходе заседания суда по делу о нарушении санитарных норм представитель ФСИН потребовал заменить Алехиной меру пресечения на арест. По его мнению, моя подзащитная нарушила условия домашнего ареста, когда выходила в аптеку и к врачу. Прокуратура требование ФСИН поддержала, но суд ей отказал", - сказал защитник.