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Светлана Разворотнева: Необходимо обеспечить безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения

17:54 29.07.2021

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Фото Ольги Крыловой
Проблема интересов автолюбителей, владельцев индивидуальных средств передвижения и пешеходов требует рассмотрения и урегулирования, считают участники круглого стола, прошедшего в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. Представителями общественности, органов власти, экспертами и парламентариями были рассмотрены острые проблемы, связанные с городским транспортом, предложенные решения по некоторым из них войдут в Народную программу ЕР.

Светлана Разворотнева, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ и особый гость дискуссии, отметила, “Задача этой встречи - выработать и обсудить предложения по гармонизации отношений между участниками дорожного движения, а также по обеспечению безопасности и комфорта как для автолюбителей, так и для владельцев средств индивидуального передвижения и, конечно, для пешеходов”. Ею обозначена одна из самых острых проблем - нехватка парковочных мест, хотя она ранее вносила предложения по этому вопросу. Поддержку участников стола также получило предложение сделать обязательными стандарты обеспечения жилых кварталов дорожно-транспортной инфраструктурой, парковки должны входить в городской генплан, а общественные платные городские паркинги - снизить цены на стоянку автомобилей.

Участниками отмечена еще одна острая городская проблема - скоростные электросамокаты, пользующиеся большой популярностью у жителей города, но очень часто являющиеся причиной аварий на дорогах и тротуарах. Елена Николаева, депутат Московской городской думы выступила с инициативой на законодательном уровне урегулировать использование средств индивидуальной мобильности, ограничить скорость передвижения на них до 25 км/ч, в пешеходных зонах - до 7 км/ч, снабдить их номерами. Ее поддержал заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин, предложивший не допускать к управлению СИМ детей младше 14 лет.

Игорь Затевахин, организатор Всероссийского общества владельцев эксклюзивных автомобилей, затронул тему сложностей легализации отреставрированных и модернизированных автомобилей. По его мнению, ситуацию с дискриминацией автокультуры нужно пересматривать, чтобы владельцы дизайнерских тюнингованных авто могли проходить техосмотры и быть равноценными участниками дорожного движения.

Предложения, озвученные на круглом столе «Транспорт и пешеходы в большом городе: как гармонизировать интересы», будут внесены в Народную программу «Единой России».

Напоминаем: любой житель может поделиться идеями и наказами для включения в Народную программу, для этого жители столицы могут обратиться в Штаб общественной поддержки на Покровке, 47 либо оставить заявку на сайте np.er.ru.

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