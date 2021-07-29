Светлана Разворотнева: Необходимо обеспечить безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения
17:54 29.07.2021
|Фото Ольги Крыловой
Светлана Разворотнева, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ и особый гость дискуссии, отметила, “Задача этой встречи - выработать и обсудить предложения по гармонизации отношений между участниками дорожного движения, а также по обеспечению безопасности и комфорта как для автолюбителей, так и для владельцев средств индивидуального передвижения и, конечно, для пешеходов”. Ею обозначена одна из самых острых проблем - нехватка парковочных мест, хотя она ранее вносила предложения по этому вопросу. Поддержку участников стола также получило предложение сделать обязательными стандарты обеспечения жилых кварталов дорожно-транспортной инфраструктурой, парковки должны входить в городской генплан, а общественные платные городские паркинги - снизить цены на стоянку автомобилей.
Участниками отмечена еще одна острая городская проблема - скоростные электросамокаты, пользующиеся большой популярностью у жителей города, но очень часто являющиеся причиной аварий на дорогах и тротуарах. Елена Николаева, депутат Московской городской думы выступила с инициативой на законодательном уровне урегулировать использование средств индивидуальной мобильности, ограничить скорость передвижения на них до 25 км/ч, в пешеходных зонах - до 7 км/ч, снабдить их номерами. Ее поддержал заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин, предложивший не допускать к управлению СИМ детей младше 14 лет.
Игорь Затевахин, организатор Всероссийского общества владельцев эксклюзивных автомобилей, затронул тему сложностей легализации отреставрированных и модернизированных автомобилей. По его мнению, ситуацию с дискриминацией автокультуры нужно пересматривать, чтобы владельцы дизайнерских тюнингованных авто могли проходить техосмотры и быть равноценными участниками дорожного движения.
Предложения, озвученные на круглом столе «Транспорт и пешеходы в большом городе: как гармонизировать интересы», будут внесены в Народную программу «Единой России».
Напоминаем: любой житель может поделиться идеями и наказами для включения в Народную программу, для этого жители столицы могут обратиться в Штаб общественной поддержки на Покровке, 47 либо оставить заявку на сайте np.er.ru.
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