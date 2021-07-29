Большинство россиян интересует программа партий по борьбе с COVID-19 - опрос ВЦИОМ
18:15 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что интересуются тем, какие меры по борьбе с пандемией предлагают политические партии. Об этом сообщил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы и пандемия: как партии работают с коронавирусной повесткой".
"Ковидная повестка в деятельности партий достаточно резонансная. 65% россиян в ходе общероссийского репрезентативного опроса заявили о том, что слышали об инициативах, решениях, проектах партий по поводу ситуации с коронавирусом в России. При этом 20% заявили о том, что они внимательно следят за этой информацией, еще 45% заявили о том, что без подробностей, но тем не менее интерес проявляют (к предложениям партий - прим. ТАСС)", - сказал Мамонов.
По его словам, самый высокий уровень интереса фиксируется среди возрастных респондентов. Он уточнил, что большего всего внимания россияне уделяют позициям партий по вопросам вакцинации, соблюдения мер безопасности и введения различных ограничений.
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