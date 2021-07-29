Евгений Нифантьев уверен, что маркировка антисептиков затруднит попадание на рынок подделок
18:54 29.07.2021
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Фото Галины Бродской
«Такие средства защиты как антисептики, как правило, спиртосодержащие, и существует вероятность их подделки. Например, это могут быть препараты с минимальным содержанием спиртов, то есть абсолютно неэффективные. Маркировка антисептических средств сегодня – требование времени. Она гарантирует покупателям высокое качество продукта, который для многих сегодня, в эпоху распространения коронавируса по всему миру, стал расходным материалом», – считает Евгений Нифантьев.
Эксперт уверен в возможности с помощью маркировки отследить весь путь продвижения средств на рынок, от производителя к потребителю, «Это помогает пресекать схемы нелегальных продаж и защищает добросовестных игроков рынка», – говорит член Общественной палаты.
Им, также, был отмечено, что благодаря маркировке лекарств, случаи продажи в аптеках Москвы сильнодействующих препаратов без рецепта единичны.
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