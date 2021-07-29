Евгений Нифантьев уверен, что маркировка антисептиков затруднит попадание на рынок подделок

18:54

Фото Галины Бродской



1 августа 2021 года в Российской Федерации начинается запуск по тестированию маркировки дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, который завершится 31 августа 2022 года. На взгляд Евгения Нифантьева, члена Общественной палаты РФ, председателя Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, более высокий уровень контроля исключит попадание на рынок контрафактных антисептических средств.

«Такие средства защиты как антисептики, как правило, спиртосодержащие, и существует вероятность их подделки. Например, это могут быть препараты с минимальным содержанием спиртов, то есть абсолютно неэффективные. Маркировка антисептических средств сегодня – требование времени. Она гарантирует покупателям высокое качество продукта, который для многих сегодня, в эпоху распространения коронавируса по всему миру, стал расходным материалом», – считает Евгений Нифантьев.

Эксперт уверен в возможности с помощью маркировки отследить весь путь продвижения средств на рынок, от производителя к потребителю, «Это помогает пресекать схемы нелегальных продаж и защищает добросовестных игроков рынка», – говорит член Общественной палаты.

Им, также, был отмечено, что благодаря маркировке лекарств, случаи продажи в аптеках Москвы сильнодействующих препаратов без рецепта единичны.