0
0
80
НОВОСТИ

Евгений Нифантьев уверен, что маркировка антисептиков затруднит попадание на рынок подделок

18:54 29.07.2021

nifantev1853.jpg
Фото Галины Бродской
1 августа 2021 года в Российской Федерации начинается запуск по тестированию маркировки дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, который завершится 31 августа 2022 года.  На взгляд Евгения Нифантьева, члена Общественной палаты РФ, председателя Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, более высокий уровень контроля исключит попадание на рынок контрафактных антисептических средств. 

 «Такие средства защиты как антисептики, как правило, спиртосодержащие, и существует вероятность их подделки. Например, это могут быть препараты с минимальным содержанием спиртов, то есть абсолютно неэффективные. Маркировка антисептических средств сегодня – требование времени. Она гарантирует покупателям высокое качество продукта, который для многих сегодня, в эпоху распространения коронавируса по всему миру, стал расходным материалом», – считает Евгений Нифантьев. 

 Эксперт уверен в возможности с помощью маркировки отследить весь путь продвижения средств на рынок, от производителя к потребителю, «Это помогает пресекать схемы нелегальных продаж и защищает добросовестных игроков рынка», –  говорит член Общественной палаты.
Им, также, был отмечено,  что благодаря маркировке лекарств, случаи продажи в аптеках Москвы сильнодействующих препаратов без рецепта   единичны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:25 29.07.2021
Мы имеем право выбирать, чем прививаться - считает Олег Леонов
0
9
19:15 29.07.2021
За неделю цены на бензин в России выросли на 13 коп. - Росстат
0
42
18:40 29.07.2021
Владельцы дебетовых карт СберБанка теперь могут приобретать товары в рассрочку в интернет-магазине «Связной»
0
109
18:25 29.07.2021
Вассерманом выдвинута инициатива открывать кабинеты общей практики для работы профильных врачей
0
131
18:15 29.07.2021
Большинство россиян интересует программа партий по борьбе с COVID-19 - опрос ВЦИОМ
0
153
17:54 29.07.2021
Светлана Разворотнева: Необходимо обеспечить безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения
0
152
17:40 29.07.2021
Суд отказался ужесточить меру пресечения Алехиной по требованию ФСИН и прокуратуры
0
215
17:12 29.07.2021
Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от covid
0
209
17:07 29.07.2021
Нефинансовые сервисы Сбера выросли в 3 раза
0
228
17:00 29.07.2021
Средняя зарплата на Украине обновила исторический максимум
0
282

Возврат к списку