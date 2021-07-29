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За неделю цены на бензин в России выросли на 13 коп. - Росстат

19:15 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 июля 2021 года выросли на 13 коп. и составили 48,44 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 коп. - до 45,63 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 коп. - до 49,36 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 21 коп. - до 56,53 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 коп. - до 50,28 руб. за литр.

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