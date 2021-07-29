Мы имеем право выбирать, чем прививаться - считает Олег Леонов
19:25 29.07.2021
|
Фото Александра Иванова
«Я сам привился «Спутником», но те, кто хочет получить вакцину иностранного производства, имеют на это право. Многих отталкивает подход, когда предлагают фактически единственный вариант, сопровождая это информационным давлением», — пишет Олег Леонов в своих соцсетях.
Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, считает, что выбор того или иного препарата должен быть сделан добровольно, потому что давление в этом вопросе не приемлемо: «Государству стоит пойти навстречу людям и обеспечить их всеми видами вакцин против COVID-19, доказавшими свою эффективность», — отметил Олег Леонов.
НОВОСТИ
- 19:30 29.07.2021
- Спектакль "Современника" проверят на предмет оскорбления ветеранов ВОВ
- 19:15 29.07.2021
- За неделю цены на бензин в России выросли на 13 коп. - Росстат
- 18:54 29.07.2021
- Евгений Нифантьев уверен, что маркировка антисептиков затруднит попадание на рынок подделок
- 18:40 29.07.2021
- Владельцы дебетовых карт СберБанка теперь могут приобретать товары в рассрочку в интернет-магазине «Связной»
- 18:25 29.07.2021
- Вассерманом выдвинута инициатива открывать кабинеты общей практики для работы профильных врачей
- 18:15 29.07.2021
- Большинство россиян интересует программа партий по борьбе с COVID-19 - опрос ВЦИОМ
- 17:54 29.07.2021
- Светлана Разворотнева: Необходимо обеспечить безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения
- 17:40 29.07.2021
- Суд отказался ужесточить меру пресечения Алехиной по требованию ФСИН и прокуратуры
- 17:12 29.07.2021
- Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от covid
- 17:07 29.07.2021
- Нефинансовые сервисы Сбера выросли в 3 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать