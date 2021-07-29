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Мы имеем право выбирать, чем прививаться - считает Олег Леонов

19:25 29.07.2021

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Фото Александра Иванова
Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, кандидат в ГосДуму по 208 избирательному округу Москвы Олег Леонов считает, что нужно дать людям возможность самостоятельно выбирать производителя вакцины от COVID-19, для чего стоит допустить на рынок России вакцины иностранных производителей. Такой шаг, по мнению эксперта, будет полезен для   формирования коллективного иммунитета.

 «Я сам привился «Спутником», но те, кто хочет получить вакцину иностранного производства, имеют на это право. Многих отталкивает подход, когда предлагают фактически единственный вариант, сопровождая это информационным давлением», — пишет Олег Леонов в своих соцсетях

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, считает, что выбор того или иного препарата должен быть сделан добровольно, потому что давление в этом вопросе не приемлемо: «Государству стоит пойти навстречу людям и обеспечить их всеми видами вакцин против COVID-19, доказавшими свою эффективность», — отметил Олег Леонов.

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