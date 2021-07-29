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Украина собирается обжаловать сертификацию "Северного потока 2"

20:25 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обжалует решение о сертификации "Северного потока - 2", если оно будет принято в этом году. Об этом заявил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Самый негативный для нас сценарий, если "Северный поток - 2" будет сертифицирован в этом году. В этом случае решение будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование - 50% и так далее", - сказал он в интервью радио "Новое время".

По словам Макогона, сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предполагает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. "Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора этого газопровода, поэтому мы будем следить за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода", - добавил он.

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