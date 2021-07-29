"Экстремальность" погоды ученые связывают с растущим потеплением в Арктике

21:05 Источник: Интерфакс

Температура воздуха растет быстрее в Арктике, чем в других районах Земли, и этот процесс может грозить отрицательными последствиями для погоды на планете, говорится в докладе Консультативной группы по климатическим кризисам (Climate Crisis Advisory Group, CCAG).

"Нагревание Арктики происходит намного быстрее, чем глобальный подъем температур. За последние 30 лет Арктика прогревалась на 0,81 градусов по Цельсию, за десятилетие более чем в три раза быстрее, чем мир в среднем - на 0,23 градусов", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем в докладе указано, что Арктика не просто наиболее быстро нагревающийся регион мира, но и вероятно, "исходная точка", оказывающая последовательный ряд изменений на климат планеты. Специалисты уточняют, что Арктика является одной из 15 важнейших элементов "системы Земли", которые влияют на регулирование климата всей планеты.

Составители доклада поясняют, что масштаб недавних наводнений в Европе и аномальной жары в Северной Америки трудно объяснить, опираясь лишь на фактор глобального потепления в 1,2 градусов по Цельсию.

"Нельзя исключать, что быстрое потепление и таяние льдов в Арктике спровоцировало дополнительные изменения в нашей погоде, и это объясняет чрезмерность этих экстремальных (погодных явлений - ИФ)", - отмечает доклад.