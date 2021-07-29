Двигатели модуля "Наука" внезапно заработали после стыковки с МКС и сдвинули станцию
21:35 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" неожиданно включились в четверг после стыковки с Международной космической станцией (МКС), опасности для экипажа нет. Об этом заявили в НАСА.
В ведомстве отметили, что "после стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС двигатели модуля непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск)". Это привело к изменению положения станции. В НАСА уточнили, что к настоящему времени "высота была восстановлена, и опасности для экипажа нет".
Система многоцелевого лабораторного модуля "Наука" продолжала реагировать на дальнейшие операции после стыковки с МКС. Об этом сообщил ТАСС источник в Центре управления полетами (ЦУП).
"После стыковки с МКС 20-тонного модуля "Наука" его система управления продолжала реагировать на выполнение хода дальнейших операций. Для компенсации импульса выполнено восстановление ориентации МКС двигателями транспортно-грузового корабля "Прогресс", - сказал источник.
Экипаж Международной космической станции (МКС) приостановит выполнение запланированных на четверг обычных задач в связи с ситуацией с модулем "Наука", двигатели которого неожиданно включились после стыковки с орбитальным комплексом. Об этом заявили в НАСА.
"Экипаж в безопасности и отменит свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля "Наука", - говорится в сообщении на странице космического ведомства США в "Твиттере".
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