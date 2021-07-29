Что привело к внезапному включению двигателей модуля "Наука" пока неясно - НАСА

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причины, которые привели к непреднамеренному включению двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС, остаются неизвестны, идет работа по их выяснению. Об этом заявили в четверг в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Прошло около полутора часов с тех пор, как МКС временно потеряла контроль над ориентацией в результате непреднамеренного включения двигателей прибывшего модуля "Наука". Пока неизвестно, что вызвало это происшествие, - отметили в НАСА. - Продолжается работа, чтобы лучше разобраться в том, что привело к непроизвольному включению двигателей модуля".