0
0
23
НОВОСТИ

НАСА решило отложить запуск корабля "Старлайнер" к МКС

23:18 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner ("Старлайнер") компании Boeing для полета к Международной космической станции (МКС) отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"НАСА и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <...>. Данный шаг даст экипажу МКС время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля "Наука" и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:25 29.07.2021
Роскосмос наметил доставку к МКС модуля "Причал" на ноябрь
0
87
21:50 29.07.2021
Что привело к внезапному включению двигателей модуля "Наука" пока неясно - НАСА
0
253
21:45 29.07.2021
Россиянам дают четыре дня, чтобы отметить ПЦР-тест после поездки за границу
0
204
21:35 29.07.2021
Двигатели модуля "Наука" внезапно заработали после стыковки с МКС и сдвинули станцию
0
254
21:26 29.07.2021
Мэр Москвы сказал, что ситуация с COVID-19 в столице быстро улучшается
0
224
21:20 29.07.2021
Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном
0
219
21:05 29.07.2021
"Экстремальность" погоды ученые связывают с растущим потеплением в Арктике
0
246
20:25 29.07.2021
Украина собирается обжаловать сертификацию "Северного потока 2"
0
318
19:30 29.07.2021
Спектакль "Современника" проверят на предмет оскорбления ветеранов ВОВ
0
329
19:25 29.07.2021
Мы имеем право выбирать, чем прививаться - считает Олег Леонов
0
311

Возврат к списку