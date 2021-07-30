НАСА решило отложить запуск корабля "Старлайнер" к МКС

23:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner ("Старлайнер") компании Boeing для полета к Международной космической станции (МКС) отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"НАСА и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <...>. Данный шаг даст экипажу МКС время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля "Наука" и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.