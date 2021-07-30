Ущерба для МКС из-за инцидента с модулем "Наука" не выявлено - НАСА
09:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем "Наука". Об этом заявил в четверг во время телефонной пресс- конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
"Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим, - сказал он. - Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит".
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