0
0
0
НОВОСТИ

Роман Баданин не планирует возвращаться в Россию

09:05 30.07.2021 Источник: Коммерсант.ru

Главный редактор объявленного нежелательным в РФ издания «Проект» Роман Баданин, которого также отдельно объявили СМИ-иноагентом, сообщил Reuters, что покинул Россию и не планирует возвращаться. Он также заявил, что собирается эвакуировать журналистов «Проекта» в одну из близлежащих к России стран.

Господин Баданин давал интервью в Нью-Йорке, но при этом уточнил, что это лишь его временное место пребывания.  

«Проект» объявили нежелательным 15 июля. Господин Баданин объявил, что в тот момент был с семьей в отпуске за рубежом. Решение не возвращаться в Россию, по его словам, было принято сразу же после запрета на деятельность.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 30.07.2021
Ущерба для МКС из-за инцидента с модулем "Наука" не выявлено - НАСА
0
35
23:25 29.07.2021
Роскосмос наметил доставку к МКС модуля "Причал" на ноябрь
0
565
23:18 29.07.2021
НАСА решило отложить запуск корабля "Старлайнер" к МКС
0
594
21:50 29.07.2021
Что привело к внезапному включению двигателей модуля "Наука" пока неясно - НАСА
0
726
21:45 29.07.2021
Россиянам дают четыре дня, чтобы отметить ПЦР-тест после поездки за границу
0
632
21:35 29.07.2021
Двигатели модуля "Наука" внезапно заработали после стыковки с МКС и сдвинули станцию
0
714
21:26 29.07.2021
Мэр Москвы сказал, что ситуация с COVID-19 в столице быстро улучшается
0
638
21:20 29.07.2021
Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном
0
610
21:05 29.07.2021
"Экстремальность" погоды ученые связывают с растущим потеплением в Арктике
0
653
20:25 29.07.2021
Украина собирается обжаловать сертификацию "Северного потока 2"
0
753

Возврат к списку