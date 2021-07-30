Роман Баданин не планирует возвращаться в Россию
09:05 30.07.2021 Источник: Коммерсант.ru
Господин Баданин давал интервью в Нью-Йорке, но при этом уточнил, что это лишь его временное место пребывания.
«Проект» объявили нежелательным 15 июля. Господин Баданин объявил, что в тот момент был с семьей в отпуске за рубежом. Решение не возвращаться в Россию, по его словам, было принято сразу же после запрета на деятельность. Коммерсантъ
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