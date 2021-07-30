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Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

09:20 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.

Рылов проплыл дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мёрфи (+0,88), третьим - британец Люк Гринбэнк (+1,45).

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине.

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