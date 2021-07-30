Один человек погиб, еще шесть ранены при наезде авто на террасу бара в Париже - ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный на автомобиль вечером в четверг врезался в террасу бара в Париже, в результате чего один человек погиб, еще шестеро ранены. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

По его данным, водитель автомобиля скрылся с места ДТП.