Двадцать семь новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио
10:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Трое из зараженных являются спортсменами. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 225.
Уже второй день подряд обновляется рекорд суточного прироста новых случаев заражения среди людей, связанных с проведением Игр. В четверг организаторы объявили о 24 новых случаях.
В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.
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