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Россиянка Бацарашкина завоевала золото Олимпиады в стрельбе из пистолета с 25 м

10:05 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из скоростного пистолета с 25 м.

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей, занимает 4-е место в медальном зачете.

Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).

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