В НАСА рассчитывают, что выяснением причин инцидента с модулем "Наука" займется Роскосмос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассчитывают на то, что госкорпорация "Роскосмос" займется расследованием инцидента с включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом заявил в четверг во время телефонной пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Роскосмос сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем "Наука", - сказал он. - Мы же займемся изучением состояния МКС".