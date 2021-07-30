В Хакасии пьяный мужчина поджег пункт вакцинации Минобороны
10:32 30.07.2021 Источник: РБК
На Первомайской площади в городе Абакан, Республика Хакасия, мужчина поджег палатку, в которой находился пункт вакцинации Министерств обороны, сообщается на сайте правительства региона.
«Мужчину оперативно задержала полиция. По визуальным оценкам представителей правоохранительных органов, он находился в сильном алкогольном опьянении и не осознавал, что делал», — говорится в сообщении. По данным МВД, нарушитель — мужчина 1984 года рождения.
Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Был поврежден наружный баннер.
В МЧС отмечают, что пожарная команда прибыла через две минуты, но к тому моменту пожар уже потушили. РБК
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