В Хакасии пьяный мужчина поджег пункт вакцинации Минобороны

10:32 Источник: РБК

На Первомайской площади в городе Абакан, Республика Хакасия, мужчина поджег палатку, в которой находился пункт вакцинации Министерств обороны, сообщается на сайте правительства региона.

«Мужчину оперативно задержала полиция. По визуальным оценкам представителей правоохранительных органов, он находился в сильном алкогольном опьянении и не осознавал, что делал», — говорится в сообщении. По данным МВД, нарушитель — мужчина 1984 года рождения.

Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Был поврежден наружный баннер.



В МЧС отмечают, что пожарная команда прибыла через две минуты, но к тому моменту пожар уже потушили. РБК