Собянин: В связи с улучшением эпидситуации продолжим смягчать ограничения
10:25 30.07.2021
В Москве отменено ношение перчаток в связи с улучшением эпидемической ситуации - написал в своем блоге на персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин. Указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — отмечает в посте Сергей Собянин.
Он считает, что условия позволяют продолжить смягчать введенные ограничения: «Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах».
Ношение масок, тем не менее, остается обязательным. В обращении к москвичам Собянин написал, что «этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений. Будьте здоровы. Берегите себя. Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии».
НОВОСТИ
- 10:32 30.07.2021
- В Хакасии пьяный мужчина поджег пункт вакцинации Минобороны
- 10:20 30.07.2021
- В НАСА рассчитывают, что выяснением причин инцидента с модулем "Наука" займется Роскосмос
- 10:05 30.07.2021
- Россиянка Бацарашкина завоевала золото Олимпиады в стрельбе из пистолета с 25 м
- 10:00 30.07.2021
- Двадцать семь новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио
- 09:32 30.07.2021
- Один человек погиб, еще шесть ранены при наезде авто на террасу бара в Париже - ТВ
- 09:20 30.07.2021
- Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио
- 09:05 30.07.2021
- Роман Баданин не планирует возвращаться в Россию
- 09:00 30.07.2021
- Ущерба для МКС из-за инцидента с модулем "Наука" не выявлено - НАСА
- 23:25 29.07.2021
- Роскосмос наметил доставку к МКС модуля "Причал" на ноябрь
- 23:18 29.07.2021
- НАСА решило отложить запуск корабля "Старлайнер" к МКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать