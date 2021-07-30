Более 120 тыс человек проголосовали в первые сутки тестирования онлайн-выборов

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Как сообщил официальный Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, в течение первых суток проверки работы системы дистанционного голосования свое мнение голосованием выразили более ста двадцати тысяч человек.

«В ходе тестового онлайн-голосования выдано уже больше 123 тыс. бюллетеней. По первому вопросу принято 119 тыс. бюллетеней, по второму - 116 тыс.», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что тесты проводятся с применением технических нововведений, таких как отложенное голосование, переключение бюллетеней и других новшеств, которые планируется использовать при голосовании на сентябрьских выборах. Это позволит проверить устойчивость системы к посторонним воздействиям и нагрузкам, а также опробовать некоторые новшества, одно из которых функция отложенного решения.

Как сообщалось ранее, с 29 июля с 8.00 по 30 июля до 20.00 проводится тестирование системы дистанционного электронного голосования, принять участие в котором может любой совершеннолетний житель столицы, имеющий на сайте mos.ru полную учетную запись. Жители должны будут ответить на вопросы об обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми и вопросы развития общественного и личного транспорта.

Голосование продлится до 20:00 30 июля, в штабе по наблюдению за выборами в Москве призвали не проголосовавших жителей столицы принять участие в тестировании.

Система дистанционного электронного голосования будет использоваться во время выборов, которые состоятся 17 по 19 сентября 2021 года.