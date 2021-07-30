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Трудовые книжки нового образца начнут использоваться в России с 2023 года

11:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ утвердило постановление о начале использования трудовых книжек нового образца. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники смогут без ограничений пользоваться прежними документами. Это касается и бланков, вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, - они также будут действительны.

Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по ее ведению и хранению. Из них, например, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учет книжек работодателем.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Он же займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.

С прошлого года работникам предоставлено право выбрать между бумажной и электронной трудовыми книжками, а с 2021 года появилась возможность включать в цифровой документ записи о местах работы за весь трудовой стаж. Те, кто принял решение перейти на новый формат, могут ознакомиться с электронной трудовой книжкой в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

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