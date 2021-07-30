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Власти подготовили план повышения платежной дисциплины на Кавказе за электроэнергию и газ

11:20 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития вместе с Минэнерго подготовили модель обеспечения платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа. Пилотный проект будет запущен в трех регионах Кавказа на срок 3-5 лет. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по вопросам социально- экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"Минэкономразвития представило вместе с Минэнерго модели, как обеспечить полноту платежей и сборов платежей, потому что проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях", - сказал он.

По его словам, участники совещания договорились сделать краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как Дагестан, Ингушетия - где будет расписана на 3-5 лет программа проводимых работ. Речь в том числе будет идти и о создании расчетных центров, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учета.

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