В Гонконге на 9 лет тюрьмы осужден первый обвиняемый в нарушении закона о нацбезопасности
11:32 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Гонконга в пятницу приговорил к 9 годам тюрьмы первого фигуранта дела о нарушении закона о национальной безопасности, принятого здесь летом прошлого года по инициативе Пекина. Об этом сообщила радиостанция Ар-ти-эйч- кей.
Речь идет о 24-летнем антиправительственном активисте по фамилии Тун. Во время протестных акций 1 июля прошлого года радикал въехал на мотоцикле в кордон полицейских, в результате чего пострадали трое стражей порядка. При этом он имел при себе флаг с "революционными" лозунгами.
Суд обвинил мужчину в терроризме и в подстрекательстве к сепаратизму. По новому закону об обеспечении нацбезопасности ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.
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