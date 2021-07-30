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В Гонконге на 9 лет тюрьмы осужден первый обвиняемый в нарушении закона о нацбезопасности

11:32 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Гонконга в пятницу приговорил к 9 годам тюрьмы первого фигуранта дела о нарушении закона о национальной безопасности, принятого здесь летом прошлого года по инициативе Пекина. Об этом сообщила радиостанция Ар-ти-эйч- кей.

Речь идет о 24-летнем антиправительственном активисте по фамилии Тун. Во время протестных акций 1 июля прошлого года радикал въехал на мотоцикле в кордон полицейских, в результате чего пострадали трое стражей порядка. При этом он имел при себе флаг с "революционными" лозунгами.

Суд обвинил мужчину в терроризме и в подстрекательстве к сепаратизму. По новому закону об обеспечении нацбезопасности ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

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