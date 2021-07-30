В России выявили 23 564 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 564, до 6 242 066. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 20 485, до 5 588 848. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 794 против 799 днем ранее, до 157 771. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,53%, следует из данных штаба.