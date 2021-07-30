Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 1,5 млн

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3 481 против 3 356, до 1 502 612. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%.

Число умерших увеличилось на 76 против 79 днем ранее, что стало минимумом с 19 июня. Всего в столице, по информации штаба, с начала пандемии умерли 25 553 заболевших.