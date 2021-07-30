Кабмин РФ продумывает механизм изъятия сверхдоходов металлургов через НДПИ с 2022 г.

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен. Об этом журналистам сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли рост налогов для металлургов с 2022 года, он сказал, что такой вопрос "прорабатывается, правительство еще не определилось". "Действительно, есть идея о том, что когда идет резкий рост цен, связанный с сырьевым суперциклом, то часть сверхдоходов изымать. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня, но окончательное решение пока не принято", - отметил замглавы Минфина.

По словам Сазанова, в нефтяной отрасли такой механизм уже работает через привязку ставки НДПИ к мировым котировкам. Аналогичная схема может заработать и для металлургов. "Да, [у металлургов] речь идет о привязке ставки НДПИ к цене конечного продукта", - подтвердил он.