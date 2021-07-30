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Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги дочернего банка Сбера в Казахстане. Прогноз по рейтингу «Позитивный»

12:17 30.07.2021

Международным рейтинговым агентством Moody's повышена оценка основной кредитоспособности дочернего банка Сбера в Казахстане с уровня B1 до уровня B2. Долгосрочные показатели банковских депозитов в национальной и иностранной валюте, а также долгосрочная оценка рисков клиента подтверждены на уровне Ba1. Прогноз по предоставленным на длительный срок депозитным оценкам вкладов по международной шкале и общий прогноз эмитента изменен со «Стабильного» на «Позитивный».

По оценкам Moody's, повышение рейтинга банка свидетельствует о высоких финансовых показателях Сбербанка Казахстан, сохраненных в неблагоприятных условиях 2020 года. За период 2020 года и в первом квартале 2021 года качество активов дочернего банка укрепилось, возросла прибыльность, остался стабильным буфер ликвидности.

На 1 июня 2021 года Сбербанк Казахстан занимает второе место по объему активов среди БВУ Казахстана, активы банка за первое полугодие составили более 3,8 млрд тенге, а показатель ROE 41,1%.

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