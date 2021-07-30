На дельта-штамм коронавируса приходится более 95% новых случаев заражения в РФ - "Вектор"

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве регионов России приходится на дельта-штамм. Об этом в пятницу журналистам сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"В подавляющем большинстве регионов он (дельта-штамм - прим. ТАСС) составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов нового коронавируса", - сказал он.