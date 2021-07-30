Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ могут быть размещены в Белоруссии в случае угрозы безопасности Союзного государства, но пока такой необходимости нет. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.