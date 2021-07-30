В Японии на фоне Олимпиады третий день подряд обновлен суточный максимум заражений - ТВ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 10 743 случая заражения новым коронавирусом, что стало максимумом соответствующего показателя. Об этом в пятницу сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Предыдущие антирекорды были подтверждены в четверг (10 699) и среду (9 576).