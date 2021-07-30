В Японии на фоне Олимпиады третий день подряд обновлен суточный максимум заражений - ТВ
13:20 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 10 743 случая заражения новым коронавирусом, что стало максимумом соответствующего показателя. Об этом в пятницу сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
Предыдущие антирекорды были подтверждены в четверг (10 699) и среду (9 576).
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